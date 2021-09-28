***SELVA* *ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELVA******ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE, SELVA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞİrketimizin ve bağlı ortaklıklarımız İmaş Makina San.A.Ş., İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. ve Belya Turizm İnş.Enerji Blş.San.Tic.A.Ş.' nin yönetim kurullarının bugün gerçekleştirdikleri toplantılarda1- Şirketimizin Selva Gıda San.A.Ş. sermayesinde sahip olduğu 1 TL nominal değerli toplam 42.409.000 adet B grubu hamiline yazılı payların 13.509.000 adetlik kısmının bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'ye devrine,2- Bağlı ortaklığımız İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.'nin Selva Gıda San.A.Ş. sermayesinde sahip olduğu 1 TL nominal değerli toplam 2.561.000 adet payın tamamının bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'ye devrine,3- Bağlı ortaklığımız Belya Turizm İnş.Enerji Blş.San.Tic.A.Ş.' nin Selva Gıda San.A.Ş. sermayesinde sahip olduğu 1 TL nominal değerli toplam 530.000 adet payın tamamının bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'ye devrine,4- Birim hisse pay değerinin, Selva hisselerinin BİST de oluşan son 30 günlük ağırlıklı ortalamalarının ortalaması olan 8,31 TL olarak belirlenmesine,5- Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından İmaş'a satışı gerçekleştirilecek olan 1 TL nominal değerli toplam 16.600.000 adet payın devrinden oluşacak 137.946.000 TL hisse devir bedelinin, İmaş'ın ilişkili taraflarından olan finansal alacaklarına mahsup edilmesine karar verilmiştir.Taraflar arasında gerçekleştirilen hisse devir sözleşmeleri hükümlerine göre Selva'nın halka arzı kapsamında Şirketimiz, İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. ve Belya Turizm İnş.Enerji Blş.San.Tic.A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen taahhüt beyanlarında yer aldığı üzere "Şirket paylarının Halka arz edildiği tarihten itibaren, 1 (bir) yıl süre ile, sahibi olunan şirket paylarının hiç bir şekilde Borsa'da satılmayacağına, bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak hiç bir işlemde bulunulmayacağına, dolaşımdaki pay miktarının artırılması sonucunu doğuracak hiçbir işlem yapılmayacağına" ilişkin taahhüt İmaş için de geçerli olacaktır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965621BIST