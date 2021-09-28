Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SELVA* *ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.09.2021 20:50



***SELVA******ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ADESE, SELVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şİrketimizin ve bağlı ortaklıklarımız İmaş Makina San.A.Ş., İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. ve Belya Turizm İnş.Enerji Blş.San.Tic.A.Ş.' nin yönetim kurullarının bugün gerçekleştirdikleri toplantılarda  
1- Şirketimizin Selva Gıda San.A.Ş. sermayesinde sahip olduğu 1 TL nominal değerli toplam 42.409.000 adet B grubu hamiline yazılı payların 13.509.000 adetlik kısmının bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'ye devrine,
2- Bağlı ortaklığımız İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.'nin Selva Gıda San.A.Ş. sermayesinde sahip olduğu 1 TL nominal değerli toplam 2.561.000 adet payın tamamının bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'ye devrine,
3- Bağlı ortaklığımız Belya Turizm İnş.Enerji Blş.San.Tic.A.Ş.' nin Selva Gıda San.A.Ş. sermayesinde sahip olduğu 1 TL nominal değerli toplam  530.000 adet payın tamamının  bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'ye devrine,
4- Birim hisse pay değerinin, Selva hisselerinin BİST de oluşan son 30 günlük ağırlıklı ortalamalarının ortalaması olan 8,31 TL olarak belirlenmesine,
5- Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından İmaş'a satışı gerçekleştirilecek olan 1 TL nominal değerli toplam 16.600.000 adet payın devrinden oluşacak 137.946.000 TL hisse devir bedelinin, İmaş'ın ilişkili taraflarından olan finansal alacaklarına mahsup edilmesine karar verilmiştir.
Taraflar arasında gerçekleştirilen hisse devir sözleşmeleri hükümlerine göre Selva'nın halka arzı kapsamında Şirketimiz, İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. ve Belya Turizm İnş.Enerji Blş.San.Tic.A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen taahhüt beyanlarında yer aldığı üzere "Şirket paylarının Halka arz edildiği tarihten itibaren, 1 (bir) yıl süre ile, sahibi olunan şirket paylarının hiç bir şekilde Borsa'da satılmayacağına,  bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak hiç bir işlemde bulunulmayacağına, dolaşımdaki pay miktarının artırılması sonucunu doğuracak hiçbir işlem yapılmayacağına" ilişkin taahhüt İmaş için de geçerli olacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965621


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.384
Değişim :  -0,57% |  -7,97
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.393 En Düşük
1.379
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOLTS 40,48 48.260.123 % 10,00  
ERSU 4,62 31.395.309 % 10,00  
YEOTK 88,55 26.763.661 % 10,00  
ORCAY 19,05 5.142.052 % 9,99  
DAGHL 13,32 7.852.633 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8698 8,8701 % 0,60  
Euro 10,3642 10,3756 % 0,55  
Sterlin 11,9622 12,0221 % -0,66  
Frank 9,5015 9,5588 % 0,17  
Riyal 2,3582 2,3701 % 0,63  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 -15,29  
Altın Gr. 495 495 -1,29  
Cumhuriyet 3.275 3.325 -25,00  
Tam 3.257 3.339 -27,99  
Yarım 1.574 1.615 -13,54  
Çeyrek 790 808 -6,77  
Gümüş.Ons 22,43 22,46 -0,18  
Gümüş Gr. 6,40 6,40 -0,02  
B. Petrol 78,31 78,31 -0,41  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru