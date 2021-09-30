***SELVA* *ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 18:27
***SELVA******ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ADESE, SELVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.09.2021 tarihli KAP açıklaması ile duyurulduğu üzere Selva Gıda San.A.Ş.sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu 13.509.000 adet, bağlı ortaklıklarımız İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu 2.561.000 adet ve Belya Turizm İnş.Enerji Blş.San.Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu 530.000 adet payın, Selva hisselerinin 28.09.2021 tarihi itibariyle BİST de oluşan son 30 günlük ağırlıklı ortalamalarının ortalaması olan 8,31 TL birim hisse fiyatı üzerinden bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'ye devri işlemleri tamamlanmış olup bağlı ortaklığımız Selva Gıda San.A.Ş.'nin 78.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinde Şirketimizin pay oranı %45,38, bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'nin pay oranı %21,28 olmuştur. İrent Oto Kiralama ve Belya'nın, Selva sermayesinde payı kalmamıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965958
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
18:058,8961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0209
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
18:0510,3124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0433
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
18:05502,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 8,15
|Açılış
|: 502,97
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
504,08
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,74
|53.653.103
|% 9,97
|
|SAYAS
|22,32
|29.937.604
|% 9,95
|
|KARYE
|15,91
|99.464.936
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|28.645.691
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.527.873
|% 9,91
|
|RALYH
|5,87
|498.298
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.486.181
|% -9,93
|
|GARFA
|11,70
|5.364.546
|% -9,79
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|THYAO
|13,95
|1.069.264.932
|% 1,23
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|TUPRS
|114,60
|906.148.791
|% 1,69
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,41
|660.365.429
|% 1,69
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|ODAS
|1,37
|148.022.380
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8940
|8,8961
|% -0,23
|
|Euro
|10,3042
|10,3124
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9303
|11,9901
|% 0,00
|
|Frank
|9,4818
|9,5389
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3637
|2,3756
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|32,54
|
|Altın Gr.
|502
|502
|7,64
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,03
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,13
|
|B. Petrol
|78,72
|78,72
|0,63
|