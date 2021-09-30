***SELVA* *ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELVA******ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE, SELVA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.09.2021 tarihli KAP açıklaması ile duyurulduğu üzere Selva Gıda San.A.Ş.sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu 13.509.000 adet, bağlı ortaklıklarımız İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu 2.561.000 adet ve Belya Turizm İnş.Enerji Blş.San.Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu 530.000 adet payın, Selva hisselerinin 28.09.2021 tarihi itibariyle BİST de oluşan son 30 günlük ağırlıklı ortalamalarının ortalaması olan 8,31 TL birim hisse fiyatı üzerinden bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'ye devri işlemleri tamamlanmış olup bağlı ortaklığımız Selva Gıda San.A.Ş.'nin 78.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinde Şirketimizin pay oranı %45,38, bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'nin pay oranı %21,28 olmuştur. İrent Oto Kiralama ve Belya'nın, Selva sermayesinde payı kalmamıştır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965958BIST