***SELVA* *ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 18:13
***SELVA******ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Selva Gıda San.A.Ş. ‘nin Halka arzına ilişkin olarak Halka Arz tarihindeki Selva Gıda San.A.Ş.' ye olan ilişkili taraf borcunun tamamının, Halka Arz gelirinin Şirket hesaplarına girişini izleyen 2 iş günü içerisinde kapatılacağına yönelik taahhüdümüz çerçevesinde, 30.06.2021 (Bugün) tarihinde Selva Gıda San.A.Ş. ‘ye olan 39.232.881 TL ilişkili taraf finansal borç tutarımızın tamamı nakden ve defaeten ödenerek kapatılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945200
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.352
18:058,7139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0200
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
18:0510,3367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0609
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
18:05494,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,32
|Açılış
|: 494,24
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7087
|8,7154
|% -0,21
|
|Euro
|10,3253
|10,3349
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,9830
|12,0431
|% -0,57
|
|Frank
|9,3720
|9,4285
|% -0,74
|
|Riyal
|2,3142
|2,3258
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|4,39
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,02
|
|B. Petrol
|74,54
|74,54
|0,26
|