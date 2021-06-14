***SELVA* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
14.06.2021 16:59
***SELVA******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin paylarının Halka Arzına ilişkin olarak 14.06.2021 (Bugün) tarihli Dünya Gazetesi 11.sayfasında "Selva Gıda'nın Halka Arzına onay çıktı" başlığıyla yayınlanan haberin içeriğinde yer verilen bilgiler bütünüyle hatalı olup yatırımcıların yatırım kararlarını hatalı şekilde yönlendirebilecek nitelik arz etmektedir. İlgili basın kuruluşu haber içeriğinin sehven hatalı yayınlandığını ifade etmekte olup habere ilişkin tekzip metni ilgili basın kuruluşuna gönderilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942222
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
18:058,4060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0118
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
18:0510,1961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0329
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
18:05503,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,12
|Açılış
|: 503,64
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.991.483
|% 10,00
|
|KUTPO
|35,38
|188.729.013
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,78
|86.977.280
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|652.720
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.477.664
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.926.085
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.477.717
|% -9,81
|
|MZHLD
|46,00
|3.083.280
|% -8,18
|
|YAYLA
|3,97
|9.686.914
|% -7,24
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|FENER
|37,92
|703.620.240
|% 1,12
|
|EREGL
|19,43
|566.776.016
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,25
|534.181.595
|% -0,88
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4040
|8,4060
|% 0,14
|
|Euro
|10,1918
|10,1961
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,8257
|11,8850
|% 0,15
|
|Frank
|9,3082
|9,3642
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2339
|2,2451
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-13,22
|
|Altın Gr.
|503
|504
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,95
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|0,00
|
|B. Petrol
|73,39
|73,39
|0,70
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
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17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
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17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
-
17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem