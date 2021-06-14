***SELVA* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***SELVA******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin paylarının Halka Arzına ilişkin olarak 14.06.2021 (Bugün) tarihli Dünya Gazetesi 11.sayfasında "Selva Gıda'nın Halka Arzına onay çıktı" başlığıyla yayınlanan haberin içeriğinde yer verilen bilgiler bütünüyle hatalı olup yatırımcıların yatırım kararlarını hatalı şekilde yönlendirebilecek nitelik arz etmektedir. İlgili basın kuruluşu haber içeriğinin sehven hatalı yayınlandığını ifade etmekte olup habere ilişkin tekzip metni ilgili basın kuruluşuna gönderilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942222BIST