***SELVA* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SELVA******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Süreç İptali Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ITTFHSüreç İptal NedeniŞirketimizin 325.000.000 TL kayıtlı sermaye tavan içerisinde 78.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 26.520.000 TL (% 34) artırılarak 104.520.000 TL' ye çıkarılması işlemi mevcut konjonktürel gelişmeler dikkate alınarak ileri bir tarihte gerçekleştirilmek üzere iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005921BIST