***SELVA* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***SELVA******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlaylariki Mah.615 Ada, 11 Parsel, 10 No'lu Bağımsız Bölüm Seydişehir/KONYA, 804 metrekareSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/10/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli570.000.-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,10%Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)0,73 %Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,13 %Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,30 %Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,12 %İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,41 %Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.10.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış likidite yaratmak amacıyla yapılmıştır. Faaliyetlerimize etkisi olumludur.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı40.000.-TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafMurat AcıyanKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetindeki, Konya İli Seydişehir İlçesi Alaylariki Mahallesi 615 Ada 11 parsel 10 No'lu bağımsız bölümde kayıtlı arsa, Sn.Murat Acıyan'a 570.000 TL (Beş yüz yetmiş bin Türk Lirası) bedelle satılmış olup satış bedeli nakden tahsil edilmiş ve taşınmazın alıcıya tapu devri 22.10.2021 (Bugün) tarihinde gerçekleştirilmiştir..Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972093BIST