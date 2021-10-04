***SELVA* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELVA******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Beeches Finance Corp.arasında 14.03.2013 tarihinde düzenlenen opsiyon sözleşmesinin şartlarının Beeches Finance Corp. tarafından yerine getirilmemesinden kaynaklanan ve dava konusu olan alacaklarımızın tümünün akdi yasal faizleri ve ferileriyle birlikte 7.210.560 TL bedelle devri konusunda Sn.Kerem Akbaş ile 30.09.2021 tarihinde alacağın temliki sözleşmesi düzenlenmiş ve 04.10.2021 (Bugün) tarihinde 7.210.560 TL temlik bedeli Şirketimiz tarafından tahsil edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966557BIST