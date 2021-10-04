***SELVA* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2021 18:17
***SELVA******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Beeches Finance Corp.arasında 14.03.2013 tarihinde düzenlenen opsiyon sözleşmesinin şartlarının Beeches Finance Corp. tarafından yerine getirilmemesinden kaynaklanan ve dava konusu olan alacaklarımızın tümünün akdi yasal faizleri ve ferileriyle birlikte 7.210.560 TL bedelle devri konusunda Sn.Kerem Akbaş ile 30.09.2021 tarihinde alacağın temliki sözleşmesi düzenlenmiş ve 04.10.2021 (Bugün) tarihinde 7.210.560 TL temlik bedeli Şirketimiz tarafından tahsil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966557
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|MAREN
|10,05
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|% 9,96
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|AGYO
|3,09
|2.625.468
|% 9,96
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|NUGYO
|10,28
|12.133.707
|% 9,95
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|GARFA
|14,15
|2.459.478
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|BIOEN
|27,00
|242.789.893
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|OYLUM
|7,79
|4.128.816
|% -9,94
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|RALYH
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|UTPYA
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|YBTAS
|9.259,80
|236.101
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|1.535.373.820
|% -0,65
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|THYAO
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|1.049.623.657
|% -1,28
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|MAREN
|10,05
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|% 9,96
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|TUPRS
|116,00
|732.535.657
|% 2,20
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|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
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|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
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|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
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|ODAS
|1,43
|170.392.960
|% 3,62
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|EKGYO
|1,79
|165.363.268
|% 1,13
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|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,8699
|8,8725
|% 0,19
|
|Euro
|10,3148
|10,3195
|% 0,50
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|Sterlin
|12,0273
|12,0876
|% 0,57
|
|Frank
|9,5508
|9,6084
|% 0,77
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|Riyal
|2,3575
|2,3693
|% 0,15
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|503
|503
|1,76
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|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
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|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
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|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
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|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
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