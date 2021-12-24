***SELVA* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELVA******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ITTFHYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 325.000.000Mevcut Sermaye (TL) 78.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 104.520.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLVA00012 6.500.000 2.210.000,000 34,00000B Grubu, SELVA, TRESLVA00020 71.500.000 24.310.000,000 34,00000Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 78.000.000 26.520.000,000 34,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 26.520.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.12.2021SPK Başvuru Tarihi 24.12.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 21.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, 325.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavan içerisinde, 78.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 26.520.000 TL (% 34) artırılarak 104.520.000 TL' ye çıkarılmasına ilişkin olarak 24.12.2021 (Bugün) tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve Şirketimiz esas sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986069BIST