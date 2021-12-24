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***SELVA* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.12.2021 18:11
***SELVA* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SELVA******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 325.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 78.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 104.520.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLVA00012 6.500.000 2.210.000,000 34,00000
B Grubu, SELVA, TRESLVA00020 71.500.000 24.310.000,000 34,00000

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 78.000.000 26.520.000,000 34,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 26.520.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.12.2021
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, 325.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavan içerisinde, 78.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 26.520.000 TL (% 34) artırılarak 104.520.000 TL' ye çıkarılmasına ilişkin olarak 24.12.2021 (Bugün) tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve Şirketimiz esas sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986069


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