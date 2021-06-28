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***SELVA* *PEKGY* *INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

28.06.2021 09:13



***SELVA******PEKGY******INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )

İlgili Şirketler [INFO, IYF, PEKGY, SELVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944348


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AKSUE 6,63 10.829.258 % 0,00  
BAYRK 10,42 6.615.952 % 0,00  
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Altın Gr. 501 501 -1,14  
Cumhuriyet 3.325 3.375 10,00  
Tam 3.309 3.392 20,90  
Yarım 1.599 1.641 10,11  
Çeyrek 802 820 5,06  
Gümüş.Ons 26,14 26,17 0,05  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 -0,01  
B. Petrol 75,26 75,26 -0,10  
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