***SELVA* *PEKGY* *INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.06.2021 09:13
***SELVA******PEKGY******INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [INFO, IYF, PEKGY, SELVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944348
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.415
En Düşük
1.392
18:058,7283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0360
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7679
En Düşük
8,7219
18:0510,4203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
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|Açılış
|: 10,4350
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|Önceki Kapanış
|: 10,4100
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10,4717
En Düşük
10,4074
18:05500,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,43
|Açılış
|: 500,64
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,22
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|8,23
|6.647.355
|% 3,18
|
|MMCAS
|6,90
|329.029
|% 0,00
|
|AKSUE
|6,63
|10.829.258
|% 0,00
|
|BAYRK
|10,42
|6.615.952
|% 0,00
|
|BIMAS
|62,05
|112.373.241
|% 0,00
|
|AKSUE
|6,63
|10.829.258
|% 0,00
|
|MMCAS
|6,90
|329.029
|% 0,00
|
|OZBAL
|13,70
|188.978.976
|% 0,00
|
|ODAS
|1,90
|61.469.556
|% 0,00
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% 0,00
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% 0,00
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% 0,00
|
|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7233
|8,7283
|% -0,41
|
|Euro
|10,4124
|10,4203
|% -0,44
|
|Sterlin
|12,1010
|12,1617
|% -0,26
|
|Frank
|9,4713
|9,5284
|% -0,48
|
|Riyal
|2,3219
|2,3336
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|1,90
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|10,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|20,90
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|10,11
|
|Çeyrek
|802
|820
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,26
|75,26
|-0,10
|