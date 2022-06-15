***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
15.06.2022 18:16
***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3-6-21 14/06/2022 14/06/2022 10598
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037495
BIST
18:052.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 22,20
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.534
En Düşük
2.502
18:0517,2857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0211
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
18:0517,9882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0209
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
18:051.011,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.011,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|243,40
|9.238.047
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,94
|7.916.951
|% 9,94
|
|YGGYO
|20,36
|5.404.085
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.539.995
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|9.221.393
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,45
|36.885.520
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|9.265.763
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.296,60
|433.343
|% -7,12
|
|FONET
|14,83
|320.191.047
|% -6,02
|
|GARFA
|14,55
|3.282.346
|% -4,96
|
|THYAO
|48,44
|5.876.338.878
|% 3,37
|
|EREGL
|29,96
|3.241.234.388
|% -1,51
|
|SISE
|21,80
|2.186.271.591
|% -0,64
|
|SASA
|44,72
|1.939.990.374
|% 0,36
|
|AKBNK
|8,66
|1.117.971.135
|% 2,73
|
|TSKB
|2,15
|637.139.958
|% -2,27
|
|MARTI
|1,51
|377.487.969
|% 7,86
|
|YKBNK
|4,76
|954.914.256
|% 3,03
|
|DOHOL
|4,11
|806.711.119
|% 1,99
|
|ISCTR
|4,77
|738.318.843
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2796
|17,2935
|% 0,17
|
|Euro
|17,9666
|17,9923
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,7984
|20,9028
|% 0,68
|
|Frank
|17,2062
|17,3098
|% 0,19
|
|Riyal
|4,5938
|4,6169
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|12,93
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|8,23
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.709
|6.831
|43,00
|
|Yarım
|3.294
|3.341
|21,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,24
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 389, 092 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 7.37 oranında artışla 15.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 644, 501 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 31, 995.00 milyon TL de
-
17:56TUKAS
Yüzde 5.75 oranında artışla 14.15 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 272, 808 adet işlem
-
17:55RALYH
Yüzde 6.87 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 811, 069 adet işlem