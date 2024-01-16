***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
16.01.2024 18:43
***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/01/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
17/01/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/01/2024
Açıklama
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır.
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 10 üzerinden 8,49 olarak tespit edilmiş olup, alt başlıklar halinde notlar 100 üzerinden sırasıyla Pay Sahipleri 88,24, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 86,50, Menfaat Sahipleri 77,64 ve Yönetim Kurulu 84,40 olarak belirlenmiştir.
SAHA tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ilişikte sunulmuş olup, Şirketimizin www.selva.com.tr adresinde yer alan kurumsal internet sitesinde de yayınlanacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
88,24 86,5 77,64 84,4 84,87
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240942
BIST