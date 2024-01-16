***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi17/01/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi17/01/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi16/01/2024AçıklamaTürkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır.Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 10 üzerinden 8,49 olarak tespit edilmiş olup, alt başlıklar halinde notlar 100 üzerinden sırasıyla Pay Sahipleri 88,24, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 86,50, Menfaat Sahipleri 77,64 ve Yönetim Kurulu 84,40 olarak belirlenmiştir.SAHA tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ilişikte sunulmuş olup, Şirketimizin www.selva.com.tr adresinde yer alan kurumsal internet sitesinde de yayınlanacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not88,24 86,5 77,64 84,4 84,87http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240942BIST