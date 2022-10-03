Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.10.2022 18:16
***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 Selçuklu/KONYA 0.3332 236 40 50 - 0.332.239 01 24 0.332.239 09 81

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 03.06.2022 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye Değil
NECMİ ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 03.06.2022 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 03.06.2022 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye Değil
FATMA ÖLMEZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 03.06.2022 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye
AYTEN UĞUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 17.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066834


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.392
Değişim :  6,67% |  212,14
Açılış :  3.196  
Önceki Kapanış :  3.180  
En Yüksek
3.392 En Düşük
3.196
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESCOM 23,32 45.790.266 % 10,00  
AYES 39,60 2.707.924 % 10,00  
BARMA 49,98 113.453.296 % 9,99  
THYAO 77,65 6.898.571.482 % 9,99  
TUPRS 318,50 2.283.884.206 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5361 18,5483 % 0,25  
Euro 18,1928 18,2230 % 0,48  
Sterlin 20,8339 20,9383 % 1,12  
Frank 18,6099 18,7220 % -0,32  
Riyal 4,9201 4,9448 % 0,20  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.691 1.691 29,51  
Altın Gr. 1.007 1.007 18,46  
Cumhuriyet 6.685 6.786 62,00  
Tam 6.742 6.821 89,00  
Yarım 3.280 3.332 41,00  
Çeyrek 1.645 1.666 20,00  
Gümüş.Ons 20,52 20,54 1,49  
Gümüş Gr. 12,19 12,20 0,87  
B. Petrol 88,23 88,23 3,09  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru