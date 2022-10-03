***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKonya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 Selçuklu/KONYA 0.3332 236 40 50 - 0.332.239 01 24 0.332.239 09 81Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 03.06.2022 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye DeğilNECMİ ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 03.06.2022 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 03.06.2022 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye DeğilFATMA ÖLMEZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 03.06.2022 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız ÜyeAYTEN UĞUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 17.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066834BIST