***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2022 18:16
***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 Selçuklu/KONYA 0.3332 236 40 50 - 0.332.239 01 24 0.332.239 09 81
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 03.06.2022 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye Değil
NECMİ ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 03.06.2022 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 03.06.2022 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye Değil
FATMA ÖLMEZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 03.06.2022 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye
AYTEN UĞUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 17.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066834
BIST
18:053.392
En Yüksek
|Değişim
|: 6,67%
|| 212,14
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.392
En Düşük
3.196
18:0518,5483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0466
|Açılış
|: 18,5830
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|Önceki Kapanış
|: 18,5800
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18,5709
En Düşük
18,4910
18:0518,2230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0867
|Açılış
|: 18,2100
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|Önceki Kapanış
|: 18,1800
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18,2958
En Düşük
18,1202
18:051.007,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 19,40
|Açılış
|: 1.007,62
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.009,73
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCOM
|23,32
|45.790.266
|% 10,00
|
|AYES
|39,60
|2.707.924
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|113.453.296
|% 9,99
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 9,98
|
|ULUFA
|4,50
|12.873.539
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|453.896
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|23.527.058
|% -9,91
|
|BRKO
|2,00
|1.033.198
|% -6,98
|
|GMTAS
|3,75
|32.875.379
|% -5,78
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 9,99
|
|SASA
|71,30
|3.525.447.496
|% 4,55
|
|ASELS
|31,88
|2.866.638.077
|% 8,81
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 9,90
|
|EKGYO
|4,24
|2.280.294.176
|% 9,56
|
|SKBNK
|1,92
|653.326.609
|% 3,78
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 9,90
|
|TSKB
|2,65
|723.943.739
|% 8,16
|
|HALKB
|7,67
|1.587.884.169
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5361
|18,5483
|% 0,25
|
|Euro
|18,1928
|18,2230
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,8339
|20,9383
|% 1,12
|
|Frank
|18,6099
|18,7220
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9201
|4,9448
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|29,51
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|18,46
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.742
|6.821
|89,00
|
|Yarım
|3.280
|3.332
|41,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.666
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,54
|1,49
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,87
|
|B. Petrol
|88,23
|88,23
|3,09
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 3, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 6, 3 üstünde . İşlem hacmi 58, 263.00 milyon TL de
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17:58ALBRK
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17:56ESCOM
Yüzde 9.43 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 274 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, VESTL, TOASO
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ISCTR, GARAN