***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHasan ÖZÜLKÜ Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi 02.02.2021 0.332.221 39 99 yatirimciiliskileri@selva.com.tr Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Lisans No: 207802Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET MERT DORMAN İcra Kurulu Başkanı - CEO YöneticiSÜLEYMAN CEM AĞAOĞLU Genel Müdür YöneticiHASAN GÜNER Genel Müdür Yardımcısı Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193327BIST