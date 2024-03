***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)LORAS HOLDİNG A Ş. 28100000 TRY 36,03İMAŞ MAKİNA SANAYİ A Ş 14300000 TRY 18,33DİĞER 35600000 TRY 45,64TOPLAM 78000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET SEVER KALKAN İcra Kurulu Başkanı - CEO YöneticiHASAN GÜNER Genel Müdür Yardımcısı Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257114BIST