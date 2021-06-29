***SELVA* *TKURU* *ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
29.06.2021 13:51
***SELVA******TKURU******ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [ARDYZ, SELVA, TKURU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 62 30/06/2021
SELVA GIDA SANAYI 33 30/06/2021
TAZE KURU GIDA 49 30/06/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944770
BIST
14:211.352
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -20,80
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
14:218,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0373
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
14:2110,4006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0304
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
14:21495,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,77
|Açılış
|: 495,10
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
494,20
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ATLAS
|1,72
|392.660
|% 1,18
|
|AKSA
|15,28
|11.252.114
|% 0,79
|
|ALARK
|8,50
|23.153.072
|% -0,12
|
|ADEL
|27,32
|13.139.200
|% -0,15
|
|ATSYH
|3,84
|53.375
|% -0,26
|
|BAGFS
|16,15
|652.978
|% -7,98
|
|ALKA
|16,45
|14.030.723
|% -7,48
|
|NUGYO
|12,25
|5.037.667
|% -6,63
|
|MAALT
|176,30
|10.674.140
|% -6,62
|
|AKCNS
|14,90
|17.382.469
|% -6,52
|
|THYAO
|13,36
|743.389.585
|% -3,61
|
|GARAN
|8,12
|612.404.583
|% -0,73
|
|KUTPO
|59,75
|397.821.302
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,90
|386.937.713
|% -2,06
|
|KOZAL
|114,30
|262.079.896
|% -2,06
|
|EKGYO
|1,90
|386.937.713
|% -2,06
|
|GARAN
|8,12
|612.404.583
|% -0,73
|
|TSKB
|1,25
|92.346.449
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,15
|149.081.738
|% -0,46
|
|THYAO
|13,36
|743.389.585
|% -3,61
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7189
|8,7214
|% 0,44
|
|Euro
|10,3834
|10,3888
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,0166
|12,0768
|% -0,08
|
|Frank
|9,4210
|9,4778
|% 0,12
|
|Riyal
|2,3173
|2,3289
|% 0,32
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|-12,84
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-22,00
|
|Tam
|3.266
|3.351
|-23,68
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|-11,45
|
|Çeyrek
|792
|810
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-0,14
|