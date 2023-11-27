SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.11.2023 12:23
SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HALİT DEMİRAL 499300 TRY 99,86
GALİP ÖZEREN 100 TRY 0,02
ERDİNÇ SUCU 100 TRY 0,02
ÖMER AKGÜL 100 TRY 0,02
HASAN KAŞİF 100 TRY 0,02
İSMAİL ÖĞÜN 100 TRY 0,02
SEDAT ABDULLAH ARISOY 100 TRY 0,02
ARİF BİLİR 100 TRY 0,02
TOPLAM 500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220173
BIST
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14:368.043
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 83,39
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.080
14:3628,9100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0514
|Açılış
|: 28,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
14:3631,6732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0675
|Açılış
|: 31,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
14:361.870,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 12,55
|Açılış
|: 1.870,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler14:36
|BINHO
|221,20
|49.563.399
|% 10,00
|
|KONYA
|9.020,00
|766.894.375
|% 10,00
|
|SANEL
|20,90
|7.179.032
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|212.717.361
|% 10,00
|
|YAPRK
|231,00
|33.451.462
|% 10,00
|
|DAPGM
|50,40
|43.854.955
|% -10,00
|
|EUYO
|18,00
|10.355.613
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|4.686.599
|% -9,99
|
|QNBFL
|901,00
|7.748.286
|% -9,67
|
|NATEN
|342,00
|454.138.142
|% -8,13
|
|THYAO
|258,75
|5.463.840.698
|% -0,38
|
|ISCTR
|21,88
|3.845.085.309
|% 2,92
|
|AKBNK
|33,36
|2.652.305.121
|% 4,71
|
|YKBNK
|18,58
|2.368.553.347
|% 4,26
|
|ASELS
|48,66
|2.176.717.450
|% 1,80
|
|ZOREN
|5,12
|1.361.746.327
|% 2,81
|
|ISCTR
|21,88
|3.845.085.309
|% 2,92
|
|YKBNK
|18,58
|2.368.553.347
|% 4,26
|
|EKGYO
|7,51
|890.580.849
|% 2,60
|
|IHLAS
|1,27
|120.190.644
|% -0,78
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9014
|28,9100
|% 0,18
|
|Euro
|31,6636
|31,6732
|% 0,21
|
|Sterlin
|36,3809
|36,5634
|% 0,27
|
|Frank
|32,7099
|32,9069
|% 0,35
|
|Riyal
|7,6855
|7,7241
|% 0,18
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,74
|24,78
|% 0,66
|
|Platin
|935,46
|936,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,57
|1.087,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,29
|79,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,94
|2.012,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:36
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-
14:51DNISI
Yüzde 5.49 oranında artışla 14.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 514, 786 adet işlem
-
14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 99, 59 artarak (% 1.17 ) 8, 578
-
14:50XU100
Endeks 8, 043 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 55, 698.00 milyon TL de
-
14:50MEKAG
Yüzde 7.31 oranında artışla 83.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 549 adet işlem
-
14:49BFREN
Yüzde 6.67 oranında artışla 11, 957.50 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 676 adet işlem