SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.01.2024 10:56
SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
HALİT DEMİRAL
ERDİNÇ SUCU
ÖMER AKGÜL
ARİF BİLİR
HASAN KAŞİF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242687
BIST
'
11:168.170
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 78,68
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.142
En Yüksek
8.178
11:1630,2838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0489
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2862
En Düşük
30,1762
11:1633,0844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,2086
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1010
En Düşük
32,8433
11:161.961,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.961,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.965,09
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler11:15
|BINHO
|470,25
|759.554.169
|% 10,00
|
|BAYRK
|31,96
|9.233.723
|% 9,98
|
|ULAS
|25,40
|10.884.711
|% 9,96
|
|SELGD
|28,72
|19.191.131
|% 9,95
|
|DIRIT
|18,02
|2.964.092
|% 9,95
|
|AVTUR
|9,43
|6.741.504
|% -4,94
|
|SAMAT
|56,35
|83.891.228
|% -4,49
|
|PAPIL
|88,30
|40.822.414
|% -3,50
|
|ADGYO
|31,72
|194.767.899
|% -3,47
|
|METUR
|8,36
|49.035.796
|% -2,79
|
|THYAO
|253,00
|1.319.833.230
|% 0,80
|
|EKGYO
|9,92
|1.317.807.161
|% 4,09
|
|EKOS
|61,65
|1.130.848.856
|% 8,73
|
|ASELS
|49,16
|1.085.527.890
|% 1,57
|
|REEDR
|25,80
|979.686.323
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,92
|1.317.807.161
|% 4,09
|
|QUAGR
|4,27
|341.404.837
|% 8,93
|
|AKFGY
|1,99
|102.516.643
|% 2,05
|
|REEDR
|25,80
|979.686.323
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|703.625.026
|% 0,37
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2772
|30,2848
|% 0,17
|
|Euro
|33,0693
|33,0788
|% 0,62
|
|Sterlin
|38,4305
|38,6232
|% 0,26
|
|Frank
|34,9469
|35,1574
|% 0,20
|
|Riyal
|8,0498
|8,0902
|% 0,15
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|904,70
|905,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|959,51
|963,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,52
|80,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.014,28
|2.014,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:30BRLSM
Yüzde 4.78 oranında artışla 28.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 541, 926 adet işlem
-
11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 63 artarak (% 0.95 ) 8, 814
-
11:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, THYAO, EKOS
-
11:29ARENA
Yüzde 8.63 oranında artışla 40.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 562, 509 adet işlem
-
11:28BAGFS
Yüzde 4.60 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 395 adet işlem