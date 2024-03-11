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SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.03.2024 11:41
SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HALİT DEMİRAL 499200 TRY 99,84
GALİP ÖZEREN 100 TRY 0,02
ERDİNÇ SUCU 100 TRY 0,02
ÖMER AKGÜL 100 TRY 0,02
HASAN KAŞİF 100 TRY 0,02
İSMAİL ÖĞÜN 100 TRY 0,02
SEDAT ABDULLAH ARISOY 100 TRY 0,02
ARİF BİLİR 100 TRY 0,02
SERHAN AKKOYUNLU 100 TRY 0,02
TOPLAM 500000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
HALİT DEMİRAL
ERDİNÇ SUCU
ÖMER AKGÜL
ARİF BİLİR
HASAN KAŞİF
SERHAN AKKOYUNLU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257370


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 7.070,00 18.735.500 % 10,00  
ALVES 41,58 53.062.483 % 10,00  
VKING 46,88 54.184.214 % 10,00  
JANTS 210,10 189.026.841 % 10,00  
DGATE 49,50 18.224.480 % 10,00  
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15:55 Alış Satış %  
Dolar 31,9985 32,0046 % 0,30  
Euro 34,9806 34,9917 % 0,02  
Sterlin 42,2289 42,4406 % -0,62  
Frank 37,5050 37,6930 % -0,48  
Riyal 8,7714 8,8154 % -0,51  
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15:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,38 24,41 % 0,66  
Platin 926,50 928,31 % 0,66  
Paladyum 1.030,71 1.033,84 % 0,66  
Brent Pet. 81,82 81,82 % 0,66  
Altın Ons 2.178,43 2.178,73 % 0,66  
Seans Raporu 15:55
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