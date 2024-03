SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)HALİT DEMİRAL 499200 TRY 99,84GALİP ÖZEREN 100 TRY 0,02ERDİNÇ SUCU 100 TRY 0,02ÖMER AKGÜL 100 TRY 0,02HASAN KAŞİF 100 TRY 0,02İSMAİL ÖĞÜN 100 TRY 0,02SEDAT ABDULLAH ARISOY 100 TRY 0,02ARİF BİLİR 100 TRY 0,02SERHAN AKKOYUNLU 100 TRY 0,02TOPLAM 500000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerSorumlu OrtaklarAdı-SoyadıHALİT DEMİRALERDİNÇ SUCUÖMER AKGÜLARİF BİLİRHASAN KAŞİFSERHAN AKKOYUNLU