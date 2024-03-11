SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.03.2024 11:41
SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HALİT DEMİRAL 499200 TRY 99,84
GALİP ÖZEREN 100 TRY 0,02
ERDİNÇ SUCU 100 TRY 0,02
ÖMER AKGÜL 100 TRY 0,02
HASAN KAŞİF 100 TRY 0,02
İSMAİL ÖĞÜN 100 TRY 0,02
SEDAT ABDULLAH ARISOY 100 TRY 0,02
ARİF BİLİR 100 TRY 0,02
SERHAN AKKOYUNLU 100 TRY 0,02
TOPLAM 500000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
HALİT DEMİRAL
ERDİNÇ SUCU
ÖMER AKGÜL
ARİF BİLİR
HASAN KAŞİF
SERHAN AKKOYUNLU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257370
BIST
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15:579.245
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 90,02
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.192
En Yüksek
9.369
15:5732,0053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0965
|Açılış
|: 32,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0381
En Düşük
31,9269
15:5735,0146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0312
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9689
15:572.240,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,35
|Açılış
|: 2.240,36
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler15:55
|KSTUR
|7.070,00
|18.735.500
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|53.062.483
|% 10,00
|
|VKING
|46,88
|54.184.214
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|189.026.841
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|18.224.480
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|16.789.823
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.450.945
|% -10,00
|
|EUYO
|19,73
|45.404.160
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|33.679.768
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,58
|171.340.026
|% -9,96
|
|THYAO
|281,50
|6.910.650.629
|% 0,81
|
|KCHOL
|184,00
|4.030.565.544
|% 5,38
|
|AKBNK
|43,90
|3.937.334.556
|% 4,92
|
|OBAMS
|52,70
|3.924.870.630
|% -9,45
|
|EREGL
|45,84
|3.716.037.532
|% -0,13
|
|ISCTR
|11,12
|3.483.070.977
|% 2,39
|
|ZOREN
|5,39
|793.760.131
|% -0,19
|
|EKGYO
|11,29
|1.355.602.772
|% -0,09
|
|AKFGY
|2,70
|293.194.720
|% 9,76
|
|YKBNK
|23,50
|2.509.447.014
|% 2,26
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9985
|32,0046
|% 0,30
|
|Euro
|34,9806
|34,9917
|% 0,02
|
|Sterlin
|42,2289
|42,4406
|% -0,62
|
|Frank
|37,5050
|37,6930
|% -0,48
|
|Riyal
|8,7714
|8,8154
|% -0,51
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,38
|24,41
|% 0,66
|
|Platin
|926,50
|928,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.030,71
|1.033,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,82
|81,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,43
|2.178,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:55
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-
16:09KCHOL
Yüzde 5.38 oranında artışla 184.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 560, 981 adet işlem
-
16:08DOGUB
Yüzde 5.80 oranında artışla 23.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 762, 773 adet işlem
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 47 artarak (% 1.16 ) 8, 098
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, DESPC, SODSN, SEKFK, VKING, SUMAS, CUSAN, KENT, AKFGY, ARTMS
-
16:06
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PEKGY, YAYLA, MMCAS, FONET, EUYO, KRSTL