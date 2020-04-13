SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
13.04.2020 09:45
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Tarih
13/04/2020
Sayı
2020-24
Açıklamalar
www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2020&no=24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837357
BIST
12:3096.676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 205,03
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.797
En Düşük
95.019
12:306,7688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0717
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
12:307,4029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0877
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
12:30368,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 4,56
|Açılış
|: 367,95
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.361.453
|% 9,99
|
|BANVT
|18,40
|19.454.282
|% 9,98
|
|RTALB
|7,16
|2.970.597
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.407.433
|% 9,97
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|ETYAT
|1,34
|2.991.782
|% -5,63
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,16
|863.520.950
|% 3,67
|
|PGSUS
|55,05
|483.192.760
|% 8,05
|
|GARAN
|8,54
|429.486.342
|% -1,04
|
|ASELS
|25,02
|197.564.082
|% -0,32
|
|TSPOR
|4,56
|165.277.939
|% 6,05
|
|THYAO
|10,16
|863.520.950
|% 3,67
|
|CEMAS
|1,00
|78.081.714
|% 6,38
|
|YKBNK
|2,03
|136.930.398
|% -1,46
|
|IHLAS
|0,65
|40.571.020
|% 4,84
|
|AVOD
|1,87
|98.680.186
|% 6,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4362
|8,4785
|% 1,45
|
|Frank
|6,9757
|7,0177
|% 1,01
|
|Riyal
|1,7941
|1,8031
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.690
|3,56
|
|Altın Gr.
|367
|367
|3,77
|
|Cumhuriyet
|2.349
|2.405
|25,10
|
|Tam
|2.415
|2.475
|29,60
|
|Yarım
|1.175
|1.204
|12,60
|
|Çeyrek
|589
|602
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,31
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,26
|31,26
|-0,22
|