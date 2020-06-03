SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
03.06.2020 09:03
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Tarih
03/06/2020
Sayı
2020-34
Açıklamalar
www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2020&no=34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848670
BIST
10:17108.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 779,58
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.096
En Düşük
108.704
10:176,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,7350
En Düşük
6,6727
10:177,5356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0342
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,5508
En Düşük
7,4561
10:17372,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 372,23
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|EMNIS
|4,46
|161.247
|% 9,58
|
|EGCEY
|0,92
|58.521
|% 9,52
|
|RTALB
|18,92
|10.771.673
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|2.662.135
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|GLBMD
|4,90
|198.129
|% -5,95
|
|ASELS
|31,92
|224.830.974
|% -2,15
|
|GARAN
|8,17
|217.951.961
|% 1,36
|
|EKGYO
|1,75
|173.985.465
|% 2,34
|
|PETKM
|3,66
|77.073.484
|% 0,83
|
|EREGL
|8,37
|74.628.840
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,75
|173.985.465
|% 2,34
|
|GARAN
|8,17
|217.951.961
|% 1,36
|
|IHLGM
|1,34
|33.576.540
|% 3,08
|
|PETKM
|3,66
|77.073.484
|% 0,83
|
|ADESE
|1,72
|24.438.943
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4389
|8,4812
|% 0,68
|
|Frank
|6,9607
|7,0026
|% 0,43
|
|Riyal
|1,7848
|1,7938
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-4,87
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.443
|-12,60
|
|Tam
|2.483
|2.507
|-12,70
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|-6,30
|
|Çeyrek
|606
|614
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,86
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|0,66
|