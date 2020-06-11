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SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni

11.06.2020 18:34
GÜNCEL HABERLER



SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )

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Türkçe
SPK Bülteni

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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği

Tarih
11/06/2020
Sayı
2020-36
Açıklamalar

www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2020&no=36




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850756


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 41,58 5.253.749 % 10,00  
DAGHL 10,56 3.196.332 % 10,00  
DOBUR 13,20 3.101.168 % 10,00  
ARDYZ 32,36 162.007.355 % 9,99  
ISBIR 1.074,20 1.753.698 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6063 8,6495 % -0,02  
Frank 7,2621 7,3058 % 1,60  
Riyal 1,8177 1,8268 % 1,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 -5,27  
Altın Gr. 382 382 3,20  
Cumhuriyet 2.470 2.497 14,20  
Tam 2.543 2.565 14,70  
Yarım 1.241 1.252 9,10  
Çeyrek 620 627 4,10  
Gümüş.Ons 17,76 17,79 -0,33  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 -0,02  
B. Petrol 38,68 38,68 -3,05  
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