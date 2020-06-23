SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
23.06.2020 19:56
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Tarih
23/06/2020
Sayı
2020-38
Açıklamalar
www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2020&no=38
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852567
BIST
18:05115.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 148,80
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.060
18:056,8475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
18:057,7495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0409
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7804
En Düşük
7,6969
18:05388,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,65
|Açılış
|: 388,94
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,99
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|45.046.904
|% 10,00
|
|ECZYT
|14,81
|112.655.752
|% 9,95
|
|AKMGY
|30,06
|7.540.467
|% 9,95
|
|ULAS
|4,54
|8.639.435
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|114.123.588
|% 9,86
|
|ISBIR
|990,00
|547.418
|% -10,00
|
|EKIZ
|11,45
|8.944.421
|% -9,98
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|IZMDC
|13,69
|42.580.102
|% -9,04
|
|EGCYO
|1,44
|1.309.255
|% -8,86
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|PETKM
|4,14
|1.068.176.793
|% 0,49
|
|GARAN
|8,46
|923.894.783
|% -0,70
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|SKBNK
|1,40
|668.815.715
|% 4,48
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|679.753.439
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5445
|8,5874
|% 0,41
|
|Frank
|7,2138
|7,2573
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8197
|1,8288
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|12,02
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,69
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.536
|13,00
|
|Tam
|2.589
|2.600
|13,30
|
|Yarım
|1.261
|1.272
|6,50
|
|Çeyrek
|633
|637
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,05
|
|B. Petrol
|42,61
|42,61
|-0,47
|
Seans Raporu
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