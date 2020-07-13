SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
13.07.2020 22:13
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Tarih
13/07/2020
Sayı
2020-43
Açıklamalar
www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2020&no=43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859601
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8610
En Düşük
6,8561
18:057,7864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7906
En Düşük
7,7763
18:05397,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,79
|Açılış
|: 397,64
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5874
|8,6305
|% -0,55
|
|Frank
|7,2567
|7,3004
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8239
|1,8331
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|4,05
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|4,90
|
|Tam
|2.667
|2.678
|5,10
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|2,50
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|4,21
|4,22
|0,08
|
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|-0,97
|
Seans Raporu
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17:58VKGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 291, 337 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3080, 73 artarak (% 2.35 ) 134, 366
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17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de