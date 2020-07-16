SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
16.07.2020 19:24
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Tarih
16/07/2020
Sayı
2020-44
Açıklamalar
www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2020&no=44
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860157
BIST
18:05118.808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.066,43
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
18:056,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
18:057,8118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0145
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8049
18:05396,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,85
|Açılış
|: 396,16
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
395,97
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|898.263
|% 10,00
|
|ASUZU
|17,82
|126.931.709
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.939.851
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.810.258
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.581.205
|% 9,99
|
|RTALB
|34,00
|85.367.943
|% -8,90
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|EKIZ
|8,55
|1.858.688
|% -7,57
|
|HALKS
|3,31
|323.238
|% -7,54
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|ASELS
|33,16
|1.197.544.465
|% 3,37
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% -2,56
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|THYAO
|11,95
|1.020.954.860
|% 1,27
|
|GARAN
|7,98
|1.013.794.100
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% -2,56
|
|ODAS
|2,88
|966.212.280
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,82
|464.836.845
|% 1,11
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|TRKCM
|4,57
|901.050.695
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5822
|8,6253
|% -0,25
|
|Frank
|7,2306
|7,2742
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-13,27
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|2.576
|2.599
|-18,30
|
|Tam
|2.653
|2.667
|-18,80
|
|Yarım
|1.288
|1.304
|-9,20
|
|Çeyrek
|646
|653
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,19
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|-0,49
|