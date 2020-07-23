SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
23.07.2020 19:48
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Tarih
23/07/2020
Sayı
2020-46
Açıklamalar
www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2020&no=46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861462
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0062
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9591
En Düşük
7,9032
18:05414,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,30
|Açılış
|: 414,66
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
417,79
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|
|SRVGY
|21,12
|10.621.385
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.567.547
|% -9,99
|
|MERIT
|36,62
|568.810
|% -9,98
|
|ETILR
|3,72
|1.789.156
|% -9,93
|
|ISKUR
|403.000,00
|403.000
|% -9,84
|
|TACTR
|5,45
|272.883
|% -6,20
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6900
|8,7336
|% -0,11
|
|Frank
|7,3656
|7,4100
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8193
|1,8284
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|10,87
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.695
|2.719
|21,60
|
|Tam
|2.776
|2.790
|22,20
|
|Yarım
|1.347
|1.365
|10,90
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|4,94
|4,95
|-0,13
|
|B. Petrol
|43,53
|43,53
|-0,75
|
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