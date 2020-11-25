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SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni

25.11.2020 20:23



SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )

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Türkçe
SPK Bülteni

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği

Tarih
25/11/2020
Sayı
2020-72
Açıklamalar

www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2020&no=72




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890049


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CASA 88,55 5.400.520 % 10,00  
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BMELK 28,60 3.618.930 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 1,99  
Altın Gr. 463 463 -2,19  
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Tam 3.078 3.158 18,74  
Yarım 1.488 1.528 9,06  
Çeyrek 746 764 4,53  
Gümüş.Ons 23,36 23,40 0,12  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 0,00  
B. Petrol 48,35 48,35 0,57  
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