SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
26.11.2020 18:43
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Tarih
26/11/2020
Sayı
73
Açıklamalar
www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2020&no=73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890190
BIST
18:051.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,02
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.344
En Düşük
1.326
18:057,8850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0672
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8461
18:059,3985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0831
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3511
18:05458,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,27
|Açılış
|: 458,71
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|9,68
|137.641.065
|% 10,00
|
|KLNMA
|73,70
|24.794.259
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|66.182.354
|% 10,00
|
|BASCM
|10,45
|372.858
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|368.582
|% 10,00
|
|POLTK
|383,40
|1.327.996
|% -9,98
|
|MARKA
|6,41
|20.505.569
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.837.469
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|669.176
|% -9,95
|
|VANGD
|8,01
|1.647.887
|% -8,35
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|THYAO
|12,20
|2.123.823.892
|% 1,75
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|TSKB
|2,67
|616.593.402
|% -1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8792
|7,8850
|% -0,85
|
|Euro
|9,3906
|9,3985
|% -0,88
|
|Sterlin
|10,4796
|10,5322
|% -1,31
|
|Frank
|8,6592
|8,7113
|% -0,74
|
|Riyal
|2,0956
|2,1061
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|3,06
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|47,79
|47,79
|-0,74
|