SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
21.01.2021 19:18
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Tarih
21/01/2021
Sayı
2021-4
Açıklamalar
www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2021&no=4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903757
BIST
18:051.552
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -17,78
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.552
18:057,3652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0539
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
18:058,9566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0290
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
18:05441,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,01
|Açılış
|: 441,74
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
440,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|15,95
|54.103.798
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|2.299.802
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|4.301.451
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,24
|3.303.129
|% 9,99
|
|VERTU
|19,27
|72.670.225
|% 9,99
|
|YAPRK
|138,00
|58.169.788
|% -9,98
|
|KLNMA
|31,06
|4.989.206
|% -9,97
|
|YONGA
|34,54
|3.928.513
|% -9,86
|
|ORMA
|18,00
|1.033.077
|% -9,09
|
|OYAYO
|10,52
|148.795.205
|% -9,00
|
|EKGYO
|2,51
|2.681.452.302
|% 2,03
|
|THYAO
|13,03
|1.099.978.201
|% -1,73
|
|YKBNK
|3,17
|1.050.587.733
|% -0,63
|
|KOZAL
|113,30
|764.905.633
|% 0,62
|
|ODAS
|3,88
|649.850.160
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,51
|2.681.452.302
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,17
|1.050.587.733
|% -0,63
|
|TSKB
|1,94
|582.321.552
|% -2,02
|
|IHLGM
|1,46
|353.526.839
|% 0,69
|
|ZOREN
|3,15
|619.844.106
|% 3,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3632
|7,3652
|% -0,73
|
|Euro
|8,9521
|8,9566
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,0804
|10,1310
|% -0,14
|
|Frank
|8,2745
|8,3243
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9573
|1,9671
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-6,25
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-3,71
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,74
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,05
|56,05
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59JANTS
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 499.70 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 895 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, MGROS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 51 kaybederek (% -1.04 ) 1, 378
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, INTEM, TACTR, ESCOM, HURGZ, AYCES, SEKUR, VERTU, TGSAS, PKENT
-
17:57
INVEO, COSMO, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında