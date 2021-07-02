SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
02.07.2021 18:27
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Tarih
02/07/2021
Sayı
33
Açıklamalar
www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2021&no=33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945942
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
18:058,6997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0492
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
18:0510,3019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0107
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
18:05498,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,19
|Açılış
|: 498,33
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.321.743
|% 9,97
|
|SELVA
|5,37
|13.392.716
|% 9,82
|
|HDFGS
|2,98
|97.918.018
|% 5,67
|
|RALYH
|3,73
|5.902.990
|% 5,07
|
|INVEO
|121,20
|141.649.469
|% -6,98
|
|CEOEM
|8,84
|53.560.414
|% -5,25
|
|CASA
|134,00
|142.498
|% -3,67
|
|PAMEL
|35,98
|2.570.786
|% -2,44
|
|KONTR
|72,30
|25.284.053
|% -2,30
|
|BERA
|12,95
|297.759.449
|% -1,97
|
|BASGZ
|11,95
|210.345.794
|% -0,83
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|INVEO
|121,20
|141.649.469
|% -6,98
|
|BIOEN
|22,50
|130.321.743
|% 9,97
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|HDFGS
|2,98
|97.918.018
|% 5,67
|
|IHLGM
|1,04
|33.022.648
|% 0,00
|
|GWIND
|3,33
|98.331.743
|% -0,89
|
|BERA
|12,95
|297.759.449
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6940
|8,7002
|% 0,57
|
|Euro
|10,2947
|10,3034
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9593
|12,0192
|% 0,77
|
|Frank
|9,3822
|9,4387
|% 0,80
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|4,87
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,13
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de