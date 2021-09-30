SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
30.09.2021 20:10
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Tarih
30/09/2021
Sayı
48
Açıklamalar
www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2021&no=48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965975
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
18:058,8975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0195
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
18:0510,3142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0415
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
18:05502,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 7,64
|Açılış
|: 502,45
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
504,08
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,74
|53.653.103
|% 9,97
|
|SAYAS
|22,32
|29.937.604
|% 9,95
|
|KARYE
|15,91
|99.464.936
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|28.645.691
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.527.873
|% 9,91
|
|RALYH
|5,87
|498.298
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.486.181
|% -9,93
|
|GARFA
|11,70
|5.364.546
|% -9,79
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|THYAO
|13,95
|1.069.264.932
|% 1,23
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|TUPRS
|114,60
|906.148.791
|% 1,69
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,41
|660.365.429
|% 1,69
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|ODAS
|1,37
|148.022.380
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8915
|8,8975
|% -0,22
|
|Euro
|10,2999
|10,3142
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,9493
|12,0093
|% 0,16
|
|Frank
|9,4879
|9,5451
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3654
|2,3773
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|29,49
|
|Altın Gr.
|502
|503
|7,70
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,14
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,17
|
|B. Petrol
|78,37
|78,37
|0,28
|