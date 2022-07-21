SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
21.07.2022 21:57
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Tarih
21/07/2022
Sayı
36
Açıklamalar
www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2022&no=36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047246
BIST
18:052.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,83
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.505
18:0517,7331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1314
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7562
En Düşük
17,5641
18:0518,1752
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2500
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
18:05979,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 19,14
|Açılış
|: 979,38
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
981,45
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,30
|533.255.826
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|605.819
|% 10,00
|
|SANEL
|11,33
|4.321.808
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|36.211.535
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,64
|102.830.515
|% 9,97
|
|LIDER
|24,12
|198.558.737
|% -10,00
|
|HUBVC
|8,88
|29.144.420
|% -6,53
|
|ISBTR
|41.000,00
|41.000
|% -5,75
|
|SANFM
|15,70
|16.969.760
|% -5,71
|
|ALKA
|41,00
|49.466.924
|% -5,40
|
|THYAO
|51,60
|4.443.140.965
|% 0,49
|
|SISE
|21,14
|1.615.158.098
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|EREGL
|27,80
|1.065.308.448
|% -1,56
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,32
|324.921.321
|% 6,45
|
|TSKB
|2,30
|440.978.453
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|812.165.460
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7084
|17,7331
|% 0,75
|
|Euro
|18,1093
|18,1752
|% 1,39
|
|Sterlin
|21,1660
|21,2722
|% 0,68
|
|Frank
|18,2442
|18,3541
|% 1,10
|
|Riyal
|4,6988
|4,7224
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|23,67
|
|Altın Gr.
|980
|980
|19,91
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.649
|6.757
|149,00
|
|Yarım
|3.240
|3.305
|76,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.653
|38,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,90
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 228 adet işlem
-
17:58PGSUS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 177.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 108 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 78 kaybederek (% -0.66 ) 2, 682
-
17:57XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 27, 067.00 milyon TL de
-
17:56ALKA
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 747 adet işlem