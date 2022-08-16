SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
16.08.2022 20:09
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Tarih
16/08/2022
Sayı
41
Açıklamalar
www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2022&no=41
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056080
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 56,12
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0404
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,8912
18:0518,2900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0361
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
18:051.023,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,38
|Açılış
|: 1.022,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.021,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|361.145.171
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.419
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.718.764
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|473.579.333
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8997
|17,9177
|% -0,22
|
|Euro
|18,2143
|18,2900
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,6085
|21,7169
|% 0,09
|
|Frank
|18,7847
|18,8979
|% -0,64
|
|Riyal
|4,7592
|4,7831
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-3,24
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-4,84
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.861
|6.957
|1,00
|
|Yarım
|3.343
|3.401
|0,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.700
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,61
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,26
|92,26
|-2,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
-
17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL