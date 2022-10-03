SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
03.10.2022 10:25
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Tarih
02/10/2022
Sayı
52
Açıklamalar
www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2022&no=52
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066565
BIST
13:123.274
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 94,10
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.274
En Düşük
3.196
13:1218,5661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0644
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
13:1218,2183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0820
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:12993,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,38
|Açılış
|: 993,28
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:10
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|78.556.894
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|174.131.805
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|18.631.254
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|10.926.407
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.562
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.898.556
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UZERB
|43,60
|1.101.199
|% -7,12
|
|THYAO
|74,85
|3.694.067.163
|% 6,02
|
|TUPRS
|313,40
|1.352.730.132
|% 8,22
|
|SASA
|69,30
|1.232.783.279
|% 1,61
|
|ASELS
|30,18
|1.023.466.190
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,98
|867.936.796
|% 2,84
|
|EKGYO
|3,98
|867.936.796
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,23
|844.356.619
|% 2,26
|
|ODAS
|6,42
|649.438.830
|% 1,26
|
|AKBNK
|11,60
|861.144.761
|% 2,75
|
|TSKB
|2,45
|165.899.955
|% 0,00
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5529
|18,5772
|% 0,41
|
|Euro
|18,2018
|18,2170
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,6817
|20,7854
|% 0,38
|
|Frank
|18,6664
|18,7789
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9257
|4,9504
|% 0,32
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|3,49
|
|Altın Gr.
|991
|991
|2,72
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.723
|-1,00
|
|Tam
|6.661
|6.717
|-15,00
|
|Yarım
|3.241
|3.281
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.641
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,19
|
|B. Petrol
|88,41
|88,41
|3,27
|