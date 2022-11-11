SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
11.11.2022 21:58
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Tarih
11/11/2022
Sayı
63
Açıklamalar
spk.gov.tr/data/636e973b1b41c61a944eba74/63-2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079645
BIST
18:054.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -11,57
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.428
18:0518,5269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0370
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
18:0519,2275
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,3757
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,2308
En Düşük
18,8141
18:051.052,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,95
|Açılış
|: 1.052,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|956,30
|202.640.540
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|90.380.312
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.157.394
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|58.361.234
|% 10,00
|
|MNDRS
|10,56
|150.038.535
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|22.414.288
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|52.371.962
|% -9,95
|
|TURGG
|264,00
|40.172.071
|% -9,09
|
|KZBGY
|16,78
|265.209.478
|% -8,61
|
|ETILR
|9,39
|39.424.828
|% -6,01
|
|THYAO
|111,50
|9.143.633.629
|% -1,68
|
|EREGL
|36,50
|6.726.975.318
|% -2,77
|
|ASELS
|38,86
|6.171.589.224
|% 2,16
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|ODAS
|10,81
|3.505.800.391
|% 8,32
|
|YKBNK
|9,67
|3.127.993.058
|% -1,02
|
|SKBNK
|2,16
|650.416.396
|% -3,14
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5188
|18,5269
|% 0,20
|
|Euro
|19,1832
|19,2275
|% 1,99
|
|Sterlin
|21,8899
|21,9997
|% 1,38
|
|Frank
|19,6365
|19,7548
|% 2,96
|
|Riyal
|4,9185
|4,9432
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|10,62
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|9,31
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.936
|7.085
|67,00
|
|Yarım
|3.368
|3.464
|33,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.731
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,63
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,91
|0,01
|
|B. Petrol
|96,05
|96,05
|2,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 95, 026.00 milyon TL de
-
17:59KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 294, 110 adet işlem
-
17:58TRILC
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 307 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 194, 518 adet işlem
-
17:55ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 522 adet işlem