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SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni

12.01.2023 20:56
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni


SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )

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Türkçe
SPK Bülteni

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Tarih
12/01/2023
Sayı
2023/2
Açıklamalar

spk.gov.tr/data/63c045898f95db16e0776ee9/2-2023.pdf




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101600


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Tam 7.737 7.803 70,00  
Yarım 3.767 3.818 35,00  
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