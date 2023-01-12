SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
12.01.2023 20:56
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Tarih
12/01/2023
Sayı
2023/2
Açıklamalar
spk.gov.tr/data/63c045898f95db16e0776ee9/2-2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101600
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,3845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1943
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4194
En Düşük
20,1628
17:591.145,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 13,11
|Açılış
|: 1.145,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7799
|18,7815
|% 0,04
|
|Euro
|20,3660
|20,3845
|% 0,96
|
|Sterlin
|22,8682
|22,9829
|% 0,59
|
|Frank
|20,1513
|20,2727
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9861
|5,0111
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|19,70
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|13,11
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.737
|7.803
|70,00
|
|Yarım
|3.767
|3.818
|35,00
|
|Çeyrek
|1.889
|1.909
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,28
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|1,52
|