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SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni

06.02.2023 10:22
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni


SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )

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Türkçe
SPK Bülteni

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Tarih
06/02/2023
Sayı
2023-6
Açıklamalar

spk.gov.tr/data/63e0a31d8f95db1e80628edc/6-2023.pdf




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109768


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OYAKC 22,64 214.362.039 % 9,90  
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Yarım 3.783 3.814 -33,00  
Çeyrek 1.891 1.907 -16,00  
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