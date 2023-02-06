SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
06.02.2023 10:22
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Tarih
06/02/2023
Sayı
2023-6
Açıklamalar
spk.gov.tr/data/63e0a31d8f95db1e80628edc/6-2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109768
BIST
13:094.879
En Yüksek
|Değişim
|: -2,37%
|| -118,27
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.766
13:0918,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 19,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
13:0920,2886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0229
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2639
13:091.133,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.133,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler13:09
|NIBAS
|14,30
|22.443.376
|% 9,92
|
|NUHCM
|103,70
|35.297.478
|% 9,91
|
|OYAKC
|22,64
|214.362.039
|% 9,90
|
|CMENT
|63,70
|222.725
|% 9,83
|
|ISSEN
|70,05
|29.690.735
|% 9,80
|
|VKING
|40,44
|3.459.491
|% -9,97
|
|GSDDE
|6,74
|3.046.050
|% -8,17
|
|OTTO
|84,50
|96.551
|% -8,15
|
|BRMEN
|1,85
|64.997
|% -7,96
|
|GUBRF
|190,30
|416.781.314
|% -7,67
|
|THYAO
|137,90
|1.492.896.835
|% -3,36
|
|EREGL
|39,24
|1.010.575.672
|% -0,05
|
|SISE
|41,74
|942.400.059
|% -3,02
|
|TUPRS
|581,70
|848.063.727
|% -2,89
|
|AKBNK
|16,25
|611.399.146
|% -1,57
|
|EKGYO
|7,08
|343.077.839
|% -2,61
|
|YKBNK
|8,87
|348.582.401
|% -1,66
|
|AKBNK
|16,25
|611.399.146
|% -1,57
|
|ALBRK
|3,21
|99.829.484
|% -1,83
|
|KRDMD
|16,75
|475.463.582
|% 2,45
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8271
|18,8295
|% 0,05
|
|Euro
|20,2818
|20,2886
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,5827
|22,6960
|% -0,12
|
|Frank
|20,2679
|20,3900
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0020
|5,0271
|% 0,02
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,31
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,39
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.825
|45,00
|
|Tam
|7.743
|7.795
|-66,00
|
|Yarım
|3.783
|3.814
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|0,07
|
|B. Petrol
|80,12
|80,12
|0,18
|