SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
23.02.2023 20:57
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Tarih
23/02/2023
Sayı
2023-12
Açıklamalar
spk.gov.tr/data/63f7a22c8f95db217c926dca/12-2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116537
BIST
18:055.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,79
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
18:0518,8757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,8775
En Düşük
18,8704
18:0520,0098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0143
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,1182
En Düşük
19,9996
18:051.105,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.105,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.106,78
En Düşük
1.105,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|78,10
|23.554.703
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|80.393.298
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|96.770.035
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|12.187.878
|% 9,99
|
|ULUSE
|316,00
|40.349.647
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|52.823.127
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|18.123.730
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|130.905.401
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|42.732.732
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|15.177.927
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EREGL
|44,38
|4.527.137.919
|% -2,46
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|THYAO
|136,60
|3.087.930.838
|% 0,15
|
|OYAKC
|39,96
|2.996.290.410
|% -3,76
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EKGYO
|8,09
|2.095.325.910
|% 0,62
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,27
|1.815.862.769
|% 1,20
|
|IZMDC
|6,01
|802.433.028
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8724
|18,8757
|% 0,01
|
|Euro
|20,0046
|20,0098
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,6140
|22,7274
|% -0,04
|
|Frank
|20,1332
|20,2544
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0146
|5,0398
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-1,24
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.551
|7.622
|-19,00
|
|Yarım
|3.689
|3.730
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.865
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,32
|21,35
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,96
|-0,09
|
|B. Petrol
|82,37
|82,37
|1,77
|