SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
17.03.2023 20:03
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Tarih
17/03/2023
Sayı
17
Açıklamalar
spk.gov.tr/data/641495138f95db1a0047ea24/17-2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126052
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -93,14
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.136
18:0519,0149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0256
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
18:0520,3195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1806
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3228
En Düşük
20,0839
18:051.211,15
En Yüksek
|Değişim
|: 3,27%
|| 38,33
|Açılış
|: 1.211,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.214,77
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|EPLAS
|48,86
|49.324.112
|% 10,00
|
|AZTEK
|27,34
|194.774.071
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.413.318
|% 9,98
|
|VKING
|42,74
|27.986.249
|% -9,98
|
|MARKA
|10,60
|20.097.729
|% -9,94
|
|GRNYO
|4,51
|5.040.676
|% -9,62
|
|ETYAT
|5,41
|6.383.550
|% -8,92
|
|KRGYO
|12,83
|30.488.989
|% -7,56
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|ASELS
|57,35
|4.137.956.931
|% 2,05
|
|EREGL
|38,00
|3.805.693.111
|% -4,33
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|YKBNK
|11,25
|2.548.121.536
|% -0,97
|
|EKGYO
|7,08
|1.326.848.301
|% -1,80
|
|AKFGY
|4,05
|592.479.637
|% 7,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0030
|19,0076
|% 0,10
|
|Euro
|20,3051
|20,3187
|% 0,89
|
|Sterlin
|23,1102
|23,2261
|% 0,73
|
|Frank
|20,4552
|20,5784
|% 0,44
|
|Riyal
|5,0443
|5,0696
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|63,48
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|38,25
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.126
|8.222
|236,00
|
|Yarım
|3.983
|4.023
|115,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.012
|58,00
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|13,77
|13,79
|0,53
|
|B. Petrol
|73,02
|73,02
|-1,68
|