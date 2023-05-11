SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
11.05.2023 22:36
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Tarih
11/05/2023
Sayı
2023-27
Açıklamalar
spk.gov.tr/data/645d3f3c8f95db1d3c947cdd/27-2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150613
BIST
18:054.848
En Yüksek
|Değişim
|: 7,87%
|| 353,53
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
18:0519,5483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
18:0521,3888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0555
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
18:051.266,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -8,60
|Açılış
|: 1.266,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|267,40
|323.609.930
|% 10,00
|
|TUPRS
|71,50
|3.750.347.395
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|31.753.108
|% 10,00
|
|FROTO
|575,40
|1.492.439.698
|% 10,00
|
|ULKER
|35,64
|547.650.075
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.668.028
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.753.671
|% -10,00
|
|GRTRK
|18,40
|1.143.662.025
|% -9,98
|
|CUSAN
|15,88
|74.059.727
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,54
|1.645.023.291
|% -8,89
|
|THYAO
|136,30
|7.906.719.813
|% 7,49
|
|ISCTR
|14,10
|5.887.613.327
|% 9,98
|
|EREGL
|31,10
|4.797.883.187
|% 5,71
|
|SISE
|40,40
|4.403.940.278
|% 9,96
|
|KCHOL
|96,60
|4.186.874.197
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.887.613.327
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|2.082.641.575
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.230.487.052
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,44
|523.001.322
|% 8,93
|
|KOZAL
|17,25
|3.423.150.168
|% 5,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|-15,06
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|-7,59
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.678
|4.862
|126,00
|
|Çeyrek
|2.332
|2.423
|62,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-1,20
|
|Gümüş Gr.
|15,19
|15,21
|-0,75
|
|B. Petrol
|75,57
|75,57
|-0,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407