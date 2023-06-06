SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
06.06.2023 00:15
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Tarih
06/06/2023
Sayı
2023/30
Açıklamalar
spk.gov.tr/data/647e48d38f95db1ea0c40c3d/30-2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156257
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 5,04%
|| 257,69
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,2668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,5419
En Düşük
21,2191
18:0523,0252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1246
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
23,2223
En Düşük
22,8128
18:051.341,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.341,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.358,99
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|63,80
|3.066.065.625
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.875.764
|% 10,00
|
|BFREN
|4.227,50
|78.002.540
|% 10,00
|
|AVHOL
|42,90
|78.414.355
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|103.318.990
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|38.191.231
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|542.566.093
|% -9,96
|
|PAMEL
|174,40
|273.297.837
|% -4,18
|
|GMTAS
|12,40
|76.854.313
|% -4,10
|
|ATSYH
|67,20
|3.927.734
|% -3,93
|
|THYAO
|164,50
|13.027.260.249
|% 9,59
|
|KCHOL
|93,80
|5.391.716.846
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|EKGYO
|7,60
|3.344.645.320
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.176.865.571
|% 3,02
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2622
|21,2668
|% 0,05
|
|Euro
|22,8353
|23,0252
|% 0,54
|
|Sterlin
|26,3698
|26,5021
|% 0,08
|
|Frank
|23,3865
|23,5274
|% 0,11
|
|Riyal
|5,6560
|5,6843
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|-0,49
|
|Altın Gr.
|1.341
|1.341
|0,51
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.418
|4.527
|2,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.270
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,11
|16,13
|0,01
|
|B. Petrol
|76,59
|76,59
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
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