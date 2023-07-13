SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
13.07.2023 22:43
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Tarih
13/07/2023
Sayı
2023-39
Açıklamalar
spk.gov.tr/data/64b04f848f95db2ee0218595/39-2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171720
BIST
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18:056.368
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 26,30
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.315
En Yüksek
6.437
18:0526,0271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0069
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,0681
En Düşük
25,9868
18:0529,2670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0386
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,2710
En Düşük
29,0484
18:051.642,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.642,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.646,64
En Düşük
1.638,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,07
|125.540.118
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|118.628.789
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,20
|80.572.501
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|25.946.974
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|8.235.725
|% 10,00
|
|AVHOL
|125,20
|11.371.666
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.919.450
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|34.022.684
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.607.973.326
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,66
|43.273.253
|% -9,88
|
|ASELS
|68,00
|11.006.930.886
|% 7,42
|
|ASTOR
|83,25
|9.168.455.954
|% 4,26
|
|THYAO
|209,50
|7.324.013.117
|% -0,66
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|EKGYO
|8,32
|3.846.893.578
|% -0,95
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,92
|933.309.597
|% -1,68
|
|AKBNK
|24,44
|5.219.289.602
|% 5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0211
|26,0271
|% 0,03
|
|Euro
|29,1847
|29,2670
|% 0,13
|
|Sterlin
|34,1085
|34,2795
|% 0,01
|
|Frank
|30,2103
|30,3923
|% 0,03
|
|Riyal
|6,9214
|6,9561
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|0,25
|
|Altın Gr.
|1.642
|1.646
|4,47
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.569
|10.787
|4,00
|
|Yarım
|5.284
|5.418
|1,00
|
|Çeyrek
|2.650
|2.709
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,83
|20,86
|0,02
|
|B. Petrol
|81,55
|81,55
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59A1CAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 725, 044 adet işlem
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17:58ISYAT
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 187, 679 adet işlem
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17:57TMPOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 37.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 865 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, HEKTS
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, ASELS, GARAN