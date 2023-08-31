SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
31.08.2023 21:35
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Tarih
31/08/2023
Sayı
2023-52
Açıklamalar
spk.gov.tr/data/64f0daee8f95db1adc1d8842/52-2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190646
BIST
'
18:057.918
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 10,80
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.881
En Yüksek
8.006
18:0526,6781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0118
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,8242
En Düşük
26,5701
18:0528,9410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,2107
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,8778
18:051.662,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -4,10
|Açılış
|: 1.662,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,70
En Düşük
1.660,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|6,38
|31.203.601
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,20
|59.597.633
|% 10,00
|
|KRTEK
|29,04
|58.812.897
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,47
|2.842.168
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|4.544.968
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|4.192.076
|% -9,99
|
|KTLEV
|50,25
|448.640.107
|% -9,95
|
|UZERB
|173,70
|2.619.560
|% -9,95
|
|ISBIR
|96,00
|4.795.035
|% -8,05
|
|BRMEN
|4,28
|1.168.024
|% -7,76
|
|ASTOR
|144,00
|11.776.351.593
|% 5,73
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|TUPRS
|141,10
|6.897.501.962
|% -0,77
|
|THYAO
|245,00
|6.120.742.001
|% -1,17
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|EKGYO
|8,59
|3.008.882.183
|% 0,47
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|YKBNK
|15,90
|3.941.684.602
|% -2,69
|
|PETKM
|20,44
|4.991.473.156
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6259
|26,6781
|% -0,04
|
|Euro
|28,9344
|28,9410
|% -0,72
|
|Sterlin
|33,6461
|33,8148
|% -0,57
|
|Frank
|30,0437
|30,2247
|% -0,68
|
|Riyal
|7,0802
|7,1157
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-1,28
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.932
|11.069
|-89,00
|
|Yarım
|5.483
|5.556
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.733
|2.778
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,47
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,95
|20,97
|-0,15
|
|B. Petrol
|86,69
|86,69
|1,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ICUGS
Yüzde 4.88 oranında artışla 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 454, 816 adet işlem
-
17:58OSTIM
Yüzde 9.99 oranında artışla 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 704, 228 adet işlem
-
17:57IPEKE
Yüzde 9.96 oranında artışla 48.78 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 410, 106 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 04 kaybederek (% -0.27 ) 8, 462
-
17:56XU100
Endeks 7, 926 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 133, 280.00 milyon TL de