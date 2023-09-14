SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
14.09.2023 22:07
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Tarih
14/09/2023
Sayı
2023-54
Açıklamalar
spk.gov.tr/data/650356878f95db0e345c0eaa/54-2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195181
BIST
'
18:058.119
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 104,86
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.119
18:0526,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0061
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
18:0528,7335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1859
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,6706
18:051.653,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,70
|Açılış
|: 1.653,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|39,60
|44.204.450
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.469.847
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.329,80
|684.642.531
|% 10,00
|
|ISATR
|665.500,00
|665.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|1.268.707
|% 10,00
|
|USAK
|9,09
|76.440.873
|% -10,00
|
|BALAT
|20,36
|3.654.665
|% -9,99
|
|AYCES
|433,70
|297.631.422
|% -9,98
|
|TDGYO
|12,01
|26.207.339
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.143.239.769
|% -9,96
|
|SASA
|49,50
|8.282.694.075
|% -0,40
|
|SISE
|56,60
|8.077.504.169
|% 2,44
|
|THYAO
|238,50
|7.849.781.075
|% 2,93
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
|
|KOZAL
|31,22
|6.111.881.619
|% 2,70
|
|YKBNK
|16,14
|4.697.145.820
|% -1,22
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
|
|ZOREN
|4,81
|1.331.441.150
|% 0,00
|
|KATMR
|2,01
|546.416.657
|% -3,37
|
|EKGYO
|8,61
|1.964.048.436
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9351
|26,9388
|% 0,01
|
|Euro
|28,7051
|28,7217
|% -0,68
|
|Sterlin
|33,3170
|33,4841
|% -0,69
|
|Frank
|29,9388
|30,1192
|% -0,28
|
|Riyal
|7,1601
|7,1961
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|0,58
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|10.996
|11.108
|3,00
|
|Yarım
|5.515
|5.577
|1,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.789
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,55
|19,57
|-0,22
|
|B. Petrol
|93,82
|93,82
|1,94
|