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SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni

21.09.2023 20:25
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni


SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )

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Türkçe
SPK Bülteni

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği

Tarih
21/09/2023
Sayı
2023-57
Açıklamalar

spk.gov.tr/data/650c7a598f95db1a6cc24720/57-2023.pdf




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196737


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BERA 16,06 764.180.883 % 10,00  
GLBMD 37,40 60.986.873 % 10,00  
ATATP 45,12 249.105.883 % 10,00  
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Altın Gr. 1.674 1.674 0,51  
Cumhuriyet 11.299 11.469 -24,00  
Tam 11.056 11.165 15,00  
Yarım 5.545 5.606 8,00  
Çeyrek 2.764 2.803 4,00  
Gümüş.Ons 23,40 23,44 0,17  
Gümüş Gr. 20,40 20,43 0,26  
B. Petrol 93,28 93,28 -0,25  
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