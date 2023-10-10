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SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni

10.10.2023 20:01
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni


SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )

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Türkçe
SPK Bülteni

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Tarih
10/10/2023
Sayı
2023-60
Açıklamalar

spk.gov.tr/data/652580fd8f95db2148601c59/60-2023.pdf




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203991


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Altın Gr. 1.660 1.660 2,66  
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Tam 11.277 11.391 59,00  
Yarım 5.656 5.713 30,00  
Çeyrek 2.819 2.856 14,00  
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Gümüş Gr. 19,43 19,46 -0,04  
B. Petrol 87,93 87,93 -0,22  
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