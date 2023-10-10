SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
10.10.2023 20:01
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Tarih
10/10/2023
Sayı
2023-60
Açıklamalar
spk.gov.tr/data/652580fd8f95db2148601c59/60-2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203991
BIST
'
18:058.443
En Düşük
|Değişim
|: 3,04%
|| 249,35
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.451
18:0527,7245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0557
|Açılış
|: 88,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 88,1500
|
27,9772
En Düşük
27,6377
18:0529,4231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1388
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,1700
|
29,6689
En Düşük
29,2127
18:0519,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,07
|Açılış
|: 19,42
|
|Önceki Kapanış
|: 19,50
|
19,63
En Düşük
19,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|110,00
|545.879.556
|% 10,00
|
|ESCOM
|59,95
|107.169.743
|% 10,00
|
|FONET
|27,50
|86.765.822
|% 10,00
|
|TSPOR
|3,85
|234.216.396
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|113.552.572
|% 10,00
|
|IHAAS
|22,32
|738.886.177
|% -10,00
|
|KUVVA
|67,15
|7.586.691
|% -3,45
|
|IDEAS
|80,20
|63.705.898
|% -2,85
|
|OFSYM
|81,00
|454.853.269
|% -2,70
|
|YKSLN
|15,32
|90.155.251
|% -2,54
|
|THYAO
|238,10
|7.710.322.661
|% 4,80
|
|ASELS
|42,88
|5.710.724.840
|% -2,28
|
|PETKM
|24,64
|5.661.809.736
|% 6,30
|
|EREGL
|45,08
|5.192.302.081
|% 4,16
|
|TUPRS
|147,60
|4.726.070.516
|% -0,20
|
|ZOREN
|6,39
|3.501.313.221
|% 3,90
|
|EKGYO
|8,40
|2.994.076.366
|% 2,56
|
|KATMR
|3,20
|1.143.862.887
|% -0,62
|
|SKBNK
|7,60
|2.308.316.608
|% 9,35
|
|ODAS
|13,65
|3.864.705.490
|% 9,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7196
|27,7245
|% 0,20
|
|Euro
|29,4047
|29,4231
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,9200
|34,0901
|% 0,41
|
|Frank
|30,5232
|30,7071
|% 0,35
|
|Riyal
|7,3688
|7,4058
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-1,09
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|2,66
|
|Cumhuriyet
|11.506
|11.680
|135,00
|
|Tam
|11.277
|11.391
|59,00
|
|Yarım
|5.656
|5.713
|30,00
|
|Çeyrek
|2.819
|2.856
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,81
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,43
|19,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,93
|87,93
|-0,22
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 178, 9 artarak (% 2.50 ) 7, 321
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, YEOTK, KONTR, KONYA, TSPOR, ALMAD, BUCIM, HATSN, DOBUR, KSTUR
-
17:59
QNBFL, NUGYO, PRDGS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ZGOLD, DITAS, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 252 hisse senedinden 224 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 22 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem