SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
19.10.2023 20:25
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Tarih
19/10/2023
Sayı
2023-63
Açıklamalar
spk.gov.tr/data/653162a08f95db1488ba8322/2023-63%20(PGD).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207847
BIST
'
18:007.769
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -73,63
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.728
En Yüksek
7.971
18:0027,9720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0278
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
18:0029,7076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1850
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
18:001.777,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 25,82
|Açılış
|: 1.777,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TARKM
|660,00
|113.301.330
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|41.626.201
|% 10,00
|
|KONYA
|8.241,20
|796.691.211
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.624,00
|143.597.010
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|5.625.204
|% 10,00
|
|MAALT
|1.079,60
|353.127.002
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,63
|180.692.360
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|13.450.560
|% -10,00
|
|AYCES
|540,10
|91.090.973
|% -10,00
|
|ATSYH
|72,50
|2.866.426
|% -9,99
|
|THYAO
|213,60
|8.764.512.643
|% -1,34
|
|TUPRS
|133,40
|5.686.415.341
|% -5,52
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|ASELS
|41,10
|3.510.230.843
|% 3,53
|
|EKGYO
|7,19
|2.354.900.514
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,74
|1.453.950.799
|% -3,37
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|ODAS
|11,40
|2.029.412.226
|% -4,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9632
|27,9719
|% -0,10
|
|Euro
|29,6854
|29,7154
|% 0,65
|
|Sterlin
|33,8741
|34,0440
|% 0,04
|
|Frank
|31,1966
|31,3845
|% 0,66
|
|Riyal
|7,4339
|7,4712
|% -0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|29,57
|
|Altın Gr.
|1.775
|1.776
|23,67
|
|Cumhuriyet
|12.122
|12.305
|-39,00
|
|Tam
|11.971
|12.072
|77,00
|
|Yarım
|6.004
|6.061
|40,00
|
|Çeyrek
|2.993
|3.031
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,63
|20,66
|0,10
|
|B. Petrol
|92,89
|92,89
|1,39
|
Seans Raporu
18:00
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17:59GUBRF
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 333.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 301 adet işlem
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17:58TUPRS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 134.00 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 334, 700 adet işlem
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17:57KMPUR
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 75.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 675 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 7, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 92, 953.00 milyon TL de
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17:56UNLU
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 22.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 222 adet işlem