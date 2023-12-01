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SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni

01.12.2023 23:10
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni


SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )

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Türkçe
SPK Bülteni

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Tarih
01/12/2023
Sayı
76
Açıklamalar

spk.gov.tr/data/656a377c8f95db0ddc86be9c/76-2023.pdf




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221715


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BURCE 168,30 260.399.010 % 10,00  
BURVA 86,35 31.962.296 % 10,00  
HEDEF 31,46 30.794.316 % 10,00  
EUKYO 15,07 18.472.281 % 10,00  
BALAT 28,60 3.551.536 % 10,00  
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Platin 934,65 937,17 % 0,66  
Paladyum 1.004,72 1.010,24 % 0,66  
Brent Pet. 79,13 79,13 % 0,66  
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