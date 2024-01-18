SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
18.01.2024 21:52
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Tarih
18/01/2024
Sayı
2024/04
Açıklamalar
spk.gov.tr/data/65a96e278f95db1afc122721/2024-4.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241509
BIST
'
18:058.016
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -8,28
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.016
En Yüksek
8.117
18:0530,1323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
18:0532,8398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0221
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7317
18:051.957,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 14,14
|Açılış
|: 1.957,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.958,76
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,65
|5.426.824
|% 49,72
|
|GRTRK
|52,80
|201.443.808
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|27.585.100
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|231.218.185
|% 10,00
|
|BEGYO
|4,95
|476.820.141
|% 10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.950.505.918
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.297.182.479
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|13.941.250
|% -9,97
|
|BAGFS
|26,24
|367.574.942
|% -9,14
|
|SURGY
|42,20
|1.274.700.215
|% -9,09
|
|ASTOR
|110,40
|6.791.024.737
|% 7,92
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% -0,69
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 2,28
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,91
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1256
|30,1323
|% 0,01
|
|Euro
|32,8038
|32,8398
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,1622
|38,3535
|% 0,16
|
|Frank
|34,5633
|34,7716
|% -0,41
|
|Riyal
|8,0121
|8,0523
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,71
|22,74
|% 0,66
|
|Platin
|908,63
|910,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|935,13
|940,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,10
|79,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,77
|2.020,08
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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