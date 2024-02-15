SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
15.02.2024 20:44
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Tarih
15/02/2024
Sayı
2024-10
Açıklamalar
spk.gov.tr/data/65ce4b6b8f95db1fe0f229bf/2024-10.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249923
BIST
'
17:599.242
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 170,07
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.283
17:5930,7514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0081
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,2397
17:5933,2657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,2519
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,6747
17:591.980,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,12
|Açılış
|: 1.980,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.947,12
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BSOKE
|13,75
|137.522.777
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|96.143.951
|% 9,99
|
|SELVA
|15,42
|109.149.825
|% 9,99
|
|KUVVA
|57,25
|7.051.511
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|80.233.796
|% 9,99
|
|PEKGY
|32,20
|262.583.341
|% -7,31
|
|KLGYO
|5,49
|923.955.260
|% -6,63
|
|MARBL
|24,00
|610.145.090
|% -6,47
|
|UFUK
|153,90
|12.925.361
|% -6,44
|
|RNPOL
|43,04
|171.096.797
|% -6,43
|
|THYAO
|284,00
|14.179.234.630
|% 0,53
|
|GUBRF
|211,30
|11.107.768.118
|% 2,67
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|EREGL
|47,08
|6.909.983.714
|% 1,03
|
|EKGYO
|10,43
|3.252.202.266
|% 0,29
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,29
|1.251.676.748
|% 0,95
|
|QUAGR
|4,71
|1.099.188.803
|% 1,73
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7046
|30,7198
|% -0,08
|
|Euro
|33,1816
|33,2603
|% 0,75
|
|Sterlin
|38,5766
|38,7701
|% 0,19
|
|Frank
|34,7772
|34,9867
|% 0,60
|
|Riyal
|8,1687
|8,2097
|% -0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,92
|% 0,66
|
|Platin
|900,44
|902,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,95
|956,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,92
|82,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.004,08
|2.004,28
|% 0,66
|