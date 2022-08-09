***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.08.2022 10:52
***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SERVE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SERVE.E (Yakın İzleme Pazarı), Alıcı Üye: IYF, Satıcı Üye: IYF (Fiyat: 24,72 TL, Miktar: 975.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053376
BIST
12:552.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -6,63
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:5517,9620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
12:5518,3878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0896
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
12:551.034,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.034,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:53
|KRTEK
|22,00
|38.815.904
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.585.200
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|41.700.329
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.711.598
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.720.459
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.958.982
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|15.849.842
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|124.753.870
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|YAYLA
|4,16
|8.676.630
|% -7,14
|
|THYAO
|58,40
|2.643.129.002
|% -0,60
|
|ISCTR
|5,97
|1.577.321.941
|% -6,13
|
|TUPRS
|281,30
|1.035.277.730
|% 2,85
|
|SASA
|51,40
|949.715.058
|% -1,15
|
|EKGYO
|3,48
|900.619.116
|% 1,16
|
|ISCTR
|5,97
|1.577.321.941
|% -6,13
|
|EKGYO
|3,48
|900.619.116
|% 1,16
|
|YKBNK
|5,22
|871.346.227
|% 0,38
|
|MOBTL
|2,00
|284.361.498
|% 6,38
|
|ALBRK
|1,60
|175.115.324
|% 3,23
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,87
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|11,00
|
|Tam
|6.920
|6.973
|-14,00
|
|Yarım
|3.372
|3.409
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.704
|-3,00
|